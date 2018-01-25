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Великобритания может рассчитывать на США при любых ситуациях

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Великобритания может рассчитывать на США при любых ситуациях.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй во время встречи в четверг, 25 января, на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Что бы ни случилось, США всегда придут на помощь Великобритании», — цитирует ТАСС главу Белого дома.

Отношения между Россией и США находятся в «коллапсе», такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 января.

При этом пресс-секретарь Кремля указал на наличие перспектив развития отношений президента России Владимира Путина с американским коллегой.

48-е ежегодное заседание ВЭФ завершится 26 января. На форуме доминируют политические темы.

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