Великобритания может рассчитывать на США при любых ситуациях.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй во время встречи в четверг, 25 января, на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Что бы ни случилось, США всегда придут на помощь Великобритании», — цитирует ТАСС главу Белого дома.

Отношения между Россией и США находятся в «коллапсе», такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 января.

При этом пресс-секретарь Кремля указал на наличие перспектив развития отношений президента России Владимира Путина с американским коллегой.

48-е ежегодное заседание ВЭФ завершится 26 января. На форуме доминируют политические темы.