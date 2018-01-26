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Британский министр рассказал о «тысячах жертв» российского удара

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Возможный удар России, который может быть нанесен по системам инфраструктуры и энергоснабжения Великобритании, чреват «тысячами и тысячами жертв», заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

В интервью журналисту Telegraph министр рассказал, что Россия изучает инфраструктуру Великобритании и ее связь с системами энергоснабжения. Уильямсон заявил, что Москва якобы планирует совершение действий, которые «любая другая страна сочла бы неприемлемыми», пишет «Газета.ру». Высокопоставленный чиновник назвал эту угрозу реальной.

По мнению британского министра, «они [Кремль. — Ред.] будут думать: «Как бы побольнее сделать Великобритании?»

При этом целью Москвы является создание «полного хаоса внутри страны», резюмировал министр. Целью атаки могут стать газопроводы и ЛЭП, связывающие остров с Европой, отметил он. В Великобритании на данный момент действуют четыре подводные соединительные линии электропередачи и три подводных газопровода, обеспечивающие энергией 3 млн домов.

Ранее глава британского генштаба призвал изучить слабые стороны РФ.

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