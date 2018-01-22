Норвегия не считает Россию военной угрозой

Власти Норвегии не считают, что Россия представляет военную угрозу для государства, однако отмечают изменения, вызванные наращиванием российского военного потенциала на севере страны. Об этом сообщила глава МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде в кулуарах международной конференции «Арктические рубежи».

«Конечно, мы замечаем изменения, связанные с наращиванием военного потенциала России на севере, мы не раз об этом говорили. Но мы не рассматриваем Россию как военную угрозу для Норвегии, нам хотелось бы продолжать сотрудничество», — приводит ее слова «РИА Новости».

Министр подчеркнула, что у России и Норвегии налажено сотрудничество в сферах ядерной безопасности, спасения на море, рыболовстве и сохранении ресурсов северных морей. При этом она заявила, что Арктика должна и впредь оставаться регионом мира и стабильности, и руководство страны по-прежнему рассматривает Россию как территорию с низкой напряженностью.

Кроме того, Ине Эриксен Сёрейде отметила, что Россия играет определяющую роль во внешней политике Норвегии и других арктических государств.

11 января премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что у властей нет никаких доказательств того, что Россия якобы предпринимала попытки вмешаться в выборы в стране.