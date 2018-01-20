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В Норвегии призвали ФИФА отстранить Россию от соревнований

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Международная федерация футбола (ФИФА) должна увеличить темпы расследования в отношении российских футболистов и при необходимости отстранить команду от участия в международных соревнованиях. С таким заявлением выступил президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен.

«Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта», — заявил функционер.

По его мнению, ФИФА должна установить, в какой степени игроки сборной России были вовлечены в употребление запрещенных препаратов, пишет газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Последнее время призывы лишить Россию права на проведение ЧМ-2018 или отстранить национальную команду от участия в мундиале звучат все чаще. Особое усердие в данном направлении, в частности, проявляет Великобритания.

Как писал портал iz.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что журналисты ряда ведущих британских телеканалов получили указание о создании негативных сюжетов о мировом первенстве, которое пройдет в России.

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