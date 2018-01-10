Сборная России по футболу сыграет с Турцией в Москве перед ЧМ-2018

Российская сборная по футболу сыграет с командой Турции в Москве 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Кроме того, сборная РФ встретится со сборной Австрии в Инсбруке в контрольном матче, сообщает «ТВ Центр». Стадионы и время начала встреч будут объявлены дополнительно. Как ранее заявлял вице-премьер РФ Виталий Мутко, матч между сборными России и Турции может пройти «на открытии динамовского стадиона, если его успеют сдать».

Ранее сообщалось, что сборная РФ 23 марта проведет контрольный матч с бразильской сборной на стадионе «Лужники» в столице, 27 марта — с французами на арене «Санкт-Петербург». Чемпионат мира по футболу Россия открывает 14 июня поединком против сборной Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.