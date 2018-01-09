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FIFA может увеличить число дешевых билетов на ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Оргкомитет «Россия-2018» ведет переговоры с FIFA об увеличении количества дешевых билетов на ЧМ-2018 для граждан РФ, рассказал «Известиям» гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

Сейчас цена самого бюджетного абонемента на матчи группового этапа турнира (билет 4-й категории) составляет для россиян 1280 рублей. Всего FIFA выделила 350 тыс. таких билетов.

«Мы ведем эту работу с FIFA и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж», — сказал Сорокин.

Как уточнил источник «Известий», знакомый с ходом подготовки к чемпионату, число дешевых билетов может быть увеличено еще на 80–100 тыс. При этом с высокой долей вероятности их можно будет приобрести в порядке живой очереди с 13 марта по 3 апреля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Число дешевых билетов на ЧМ-2018 планируется увеличить на треть

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