Исландский болельщик пожаловался на сложные названия городов РФ

Исландский болельщик Гундермурд Сигурдфлордбрадсен в преддверии ЧМ-2018 пожаловался на труднопроизносимые русские слова.

«Меня удивили непростые для произношения названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва», — заявил он журналистам.

В Россию на чемпионат мира исландца пригласил русский друг. В ответ болельщик грозится показать приятелю свою страну: «Когда друг приедет в Исландию, я ему покажу города с простыми названиями: Киркьюбайарклейстур, Фаскрудсфьордур, ну и, конечно же, Эйяфьядлайекюдль».