Число дешевых билетов на ЧМ-2018 планируется увеличить на треть

Количество дешевых билетов на ЧМ-2018 может быть увеличено. Оргкомитет «Россия-2018» ведет переговоры с FIFA об увеличении квоты 4-й категории пропусков для граждан РФ. Сейчас цена самого недорогого абонемента на матчи группового этапа турнира составляет для россиян 1280 рублей. Всего FIFA выделила 350 тыс. таких билетов. Около 210 тыс. из них были распределены уже на первом этапе продаж. Оставшиеся 140 тыс. пропусков 4-й категории на матчи ЧМ-2018 поступили в продажу 5 декабря. Заявку на них можно оставить на официальном сайте FIFA до 31 января (если их количество превысит число мест, билеты будут распределяться путем случайной жеребьевки). При этом неважно, в какой день была подана заявка: шансы попасть на матч от этого не изменятся.

По словам генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, российские болельщики, которым не повезет при распределении бюджетных билетов на втором этапе продаж, всё еще могут рассчитывать на них в дальнейшем.

— Увеличение количества билетов 4-й категории возможно, — рассказал «Известиям» Алексей Сорокин. — Мы ведем эту работу с FIFA и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж.

Фото: FIFA

По информации знакомого с ходом подготовки к ЧМ источника «Известий», FIFA может увеличить количество билетов 4-й категории для россиян еще на 80–100 тыс. С высокой долей вероятности их можно будет приобрести в порядке живой очереди с 13 марта по 3 апреля. Билеты будут продаваться в режиме реального времени на сайте FIFA.com/bilet, успешные заявки подтверждаются сразу.

В пресс-службе FIFA также не стали отрицать возможность увеличения числа доступных билетов для резидентов РФ.

— Квота в рамках 4-й категории составит как минимум 350 000 билетов, — отметили в федерации.

Фото: FIFA

Сейчас можно подать заявки на пропуска трех типов: билеты на конкретный матч; пакеты билетов на определенный стадион VST (Venue Specific Ticket, включают только матчи группового этапа за исключением игры открытия, матчи 1/8 финала и матч за 3-е место); билеты болельщика ST — Supporter Tickets и билеты болельщика на возможные матчи определенной команды CST — Conditional Supporter Tickets.

Для каждой команды-участницы зарезервировано 8% от общей вместимости стадионов, где она сыграет. Пропуска в эти зоны делятся на «билеты болельщика» и «билеты болельщика на возможные матчи команды». «Билеты болельщика» — это абонементы на каждый из трех групповых матчей своей команды. «Билеты болельщика на возможные матчи определенной команды» — пропуска на каждую из четырех игр раунда плей-офф, в которых может выступить команда. Если сборная вылетает раньше, билеты обнуляются и возвращается сумма неиспользованных билетов минус $10 сборов.

Кроме того, FIFA выделяет определенное количество билетов для инвалидов, маломобильных граждан и людей с избыточным весом.

Один болельщик может подать заявку максимум на четыре билета не более чем на семь матчей для себя и своих гостей (в общей сложности 28). Запрещено подавать несколько заявок на один и тот же матч. Кроме того, нельзя пойти на два разных матча в один день. Даже если вы представляете, как это сделать, купить такие билеты невозможно.

Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на сайте FIFA (можно войти через Facebook). Также необходимо будет предоставить паспортные данные и почтовый адрес — не только свои, но и всех, на кого вы собираетесь покупать билеты. После этого можно выбрать категорию и тип пропуска.

Рассчитываться за билеты можно платежными картами или банковским переводом. Важно: имя покупателя и имя на кредитке должны совпадать.

Матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругваем (25 июня, «Самара Арена») в группе A.

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