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В приложении «Метро Москвы» появятся дополнительные функции к ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Дополнительные функции и шесть иностранных языков появятся в приложении «Метро Москвы» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Среди нововведений — сервисы для определения маршрута до спортивных стадионов, расписание начала матчей, расчет времени с учетом пробок и подбор наиболее удобного транспорта.

«Мобильное приложение «Метро Москвы» становится популярнее у москвичей и гостей столицы, поэтому мы расширяем его функционал. Новые услуги будут также удобны для иностранных туристов, которые посетят столицу в рамках чемпионата мира по футболу – 2018», — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что приложение переведут на пять языков, а ознакомиться с информацией о ЧМ-2018 можно будет на шести языках: на английском, французском, испанском, китайском, немецком и португальском.

Также обновленный сервис будет прокладывать маршрут к стадиону «Спартак» и Большой спортивной арене «Лужников», к станциям велопроката. Также можно будет прослушать аудиоэкскурсии по Московскому центральному кольцу (МЦК).

Пользователи также смогут сообщить в приложении о забытых в метро вещах.

Приложение «Метро Москвы» стало доступно в начале 2017 года.

8 января портал iz.ru сообщил, что власти Москвы планируют запустить второй участок Большой кольцевой линии московского метро от станции «Петровский парк» до «Авиамоторной» в начале 2020 года. На этой линии разместятся 32 станции.

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