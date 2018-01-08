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Восьмивагонные поезда выйдут на старейшую линию метро Москвы 10 января

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новую страницу в истории Сокольнической линии московского метрополитена. По его словам, 10 января на старейшей линии начнут курсировать восьмивагонные поезда.

«10 января начнется новая веха в истории самой первой ветки московского метро. На Сокольническую линию выйдут восьмивагонные поезда. Это серьезно разгрузит направление: всего один дополнительный вагон даст 186 тыс. пассажирских мест в сутки и почти 68 млн в год», –– написал мэр в своем аккаунте вTwitter.

4 января заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что более 20 станций метро могут появиться в столице в 2018 году. Так, планируется открытие движения на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК) с пятью станциями — от «Делового центра» до «Петровского парка».

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