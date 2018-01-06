Прямой эфир

Собянин рассказал о ходе капремонта в Москве в 2017 году

0
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая программа капитального ремонта идет «очень непросто», однако в минувшем году в Москве удалось достичь ощутимых результатов, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, капремонт был проведен в жилых домах общей площадью 21 млн кв. м. Кроме того, произведена замена рекордного количества лифтов — около 5 тыс.

Собянин добавил, что от взносов были освобождены пожилые москвичи и участники программы реновации.

Как писал портал iz.ru, в ближайшее время официально в России появится новая специальность — специалист по капитальному ремонту. Министерство труда согласовало профстандарты, подготовленные отраслевым сообществом. По словам авторов, развернутая в стране программа капремонта требует специалистов с особой квалификацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017