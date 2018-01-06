Собянин рассказал о ходе капремонта в Москве в 2017 году

Новая программа капитального ремонта идет «очень непросто», однако в минувшем году в Москве удалось достичь ощутимых результатов, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, капремонт был проведен в жилых домах общей площадью 21 млн кв. м. Кроме того, произведена замена рекордного количества лифтов — около 5 тыс.

Собянин добавил, что от взносов были освобождены пожилые москвичи и участники программы реновации.

Новая программа капремонта идет очень непросто, тем не менее в 2017-м мы сделали капремонт жилых домов общей площадью 21 млн кв м. Заменили рекордное количество лифтов - около 5 тыс. К тому же освободили от взносов на капремонт пожилых москвичей и участников программы реновации. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 6, 2018

Как писал портал iz.ru, в ближайшее время официально в России появится новая специальность — специалист по капитальному ремонту. Министерство труда согласовало профстандарты, подготовленные отраслевым сообществом. По словам авторов, развернутая в стране программа капремонта требует специалистов с особой квалификацией.