Собянин рассказал о ходе капремонта в Москве в 2017 году
Новая программа капитального ремонта идет «очень непросто», однако в минувшем году в Москве удалось достичь ощутимых результатов, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, капремонт был проведен в жилых домах общей площадью 21 млн кв. м. Кроме того, произведена замена рекордного количества лифтов — около 5 тыс.
Собянин добавил, что от взносов были освобождены пожилые москвичи и участники программы реновации.
Как писал портал iz.ru, в ближайшее время официально в России появится новая специальность — специалист по капитальному ремонту. Министерство труда согласовало профстандарты, подготовленные отраслевым сообществом. По словам авторов, развернутая в стране программа капремонта требует специалистов с особой квалификацией.