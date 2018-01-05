Собянин назвал дату открытия павильона «Космос» на ВДНХ
Павильон «Космос» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) откроется в марте 2018 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник подчеркнул, что строители проделали громадную работу и спасли здание — был восстановлен декор, стеклянный купол, а также возвращена люстра в виде Кремлевской звезды.
Ранее Сергей Собянин заявлял, что реконструкция всего выставочного центра завершится через 2-3 года. На ВДНХ будут благоустроены центральные аллеи, построен ландшафтный парк и другие объекты, а также реставрированы фонтаны.