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Собянин открыл после реставрации «Дом культуры» на ВДНХ

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Столичный градоначальник Сергей Собянин открыл после реставрации павильон «Дом культуры» на ВДНХ.

 Мэр Москвы отметил, что ВДНХ работает над реконструкцией и реставрацией памятников культуры. «Таким памятником замечательным является «Дом культуры», который за свою историю, за свои 60 лет не изменил своего назначения», — добавил Собянин.

Он поблагодарил реставраторов, участвовавших в работах, и выразил надежду, что обновленный павильон станет новым культурным центром ВДНХ, информирует ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел двухуровневую тюбинговую горку «Ракета», которая 23 декабря была открыта на ВДНХ.

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