Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Путешествие в Рождество»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество», который открылся в пятницу. По словам градоначальника, посетителей фестиваля ждет насыщенная программа: ледовые шоу, театральные постановки под открытым небом, кулинарные мастер-классы и дегустация угощений разных народов мира.

«Сегодня в Москве стартует традиционный, уже пятый по счету фестиваль. Мы планируем сделать так, чтобы не только в центре, но и по всему городу работали фестивальные площадки. В этом году москвичей и гостей столицы ждет максимально насыщенная программа. Приходите», — приводит слова Собянина ТАСС.

В нынешнем году центральной темой фестиваля стало театральное искусство. Праздничные мероприятия проведут на 83 площадках, в том числе на обновленном Садовом кольце. Жителям и гостям столицы покажут 20 театральных постановок, авторами которых стали номинанты и лауреаты «Золотой маски», приехавшие в Москву из восьми российских городов. Помимо этого, в представлениях примут участие 40 коллективов из России, Испании, Финляндии, Дании и других стран. Всего на площадках фестиваля установлено более 320 торговых и ресторанных шале.

В текущем году гости фестиваля смогут впервые встретить Новый год на Тверской улице, где с 31 декабря по 2 января будут открыты десять праздничных площадок по мотивам всемирно известных спектаклей, опер, балетов. В рамках фестиваля будет установлено около 500 живых и свыше 600 искусственных елок. Кроме того, в Москве появятся и дизайнерские елки. Так, на Кузнецком Мосту у ЦУМа будут стоять ели, украшенные Валентином Юдашкиным. Горожан ждут ледовые балеты, выступления уличных театров, концерты, мастер-классы, традиционные зимние забавы, световые инсталляции.

Фестиваль продлится до 14 января.