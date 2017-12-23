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Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в Москве

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Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов
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Ставший традиционным фестиваль «Путешествие в Рождество» вновь открылся в столице. Присоединиться к празднику жителей и гостей столицы пригласил мэр Сергей Собянин.

«Сегодня в Москве стартует традиционный, уже пятый по счету фестиваль. Мы планируем сделать так, чтобы не только в центре, но и по всему городу работали фестивальные площадки. В этом году москвичей и гостей столицы ждет максимально насыщенная программа. Приходите», — сказал градоначальник на открытии одной из площадок в районе Черемушки.

Праздничный фестиваль продлится в Москве до 14 января и будет проходить одновременно на 83 площадках. Основные мероприятия пройдут в самом центре — на Тверской улице и на Красной площади, а также на Манежной и Тверской площадях, площади Революции, Рождественке, Новом Арбате, Арбате и в Камергерском переулке, на Тверском и Гоголевском бульварах, в Климентовском переулке и Новопушкинском сквере.

В рамках «Путешествия в Рождество» на московских улицах открылись 320 украшенных шале с новогодней продукцией из 42 регионов России и 16 стран мира. Угощения для гостей фестиваля будут готовить 100 московских ресторанов.

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