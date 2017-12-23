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Собянин поразился «самой большой тюбинговой горкой в мире» на ВДНХ

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел двухуровневую тюбинговую горку «Ракета», которая 23 декабря была открыта на ВДНХ.

«ВДНХ не устает поражать своих посетителей. В прошлые годы был открыт самый большой каток в мире, сейчас открыта самая большая тюбинговая горка не только в Москве, но и, наверное, в мире», — приводит слова Собянина ТАСС.

У тюбинговой горки два спуска длиной 180 и 120 м. Высота стартовой площадки большого склона составляет 20 м, малого — 12.

Ранее сообщалось, что зимой в семи столичных парках появится около 25 км нетающих лыжных трасс, а в 16 зонах отдыха заработают 22 горки для катания на тюбах.

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