В метро Москвы закрыли новогодний каток

В московском метро закрыли новогодний каток в переходе на станцию МЦК «Площадь Гагарина». За две недели работы его посетили более 2 тыс. пассажиров столичной подземки, сообщила начальник службы внешних связей метрополитена Гаянэ Асадова.

«Мы получили множество положительных отзывов об этом проекте от москвичей и гостей столицы. Ежедневно каток посещали порядка 150 человек», — отметила Асадова.

Сообщается, что каток будет работать до 10 января включительно. Во вторник, 9 января, в честь его закрытия метрополитен устроил пассажирам праздничное шоу с танцами и акробатическими номерами на льду от артистов Московского цирка и музыкальным концертом от участников проекта «Музыка в метро».

Портал iz.ru писал о том, что бесплатный каток открылся в переходе между станциями МЦК «Площадь Гагарина» и метро «Ленинский проспект» 28 декабря. На ледовой площадке площадью 200 кв. м одновременно смогут кататься около 30 человек.