Прямой эфир

В метро Москвы закрыли новогодний каток

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском метро закрыли новогодний каток в переходе на станцию МЦК «Площадь Гагарина». За две недели работы его посетили более 2 тыс. пассажиров столичной подземки, сообщила начальник службы внешних связей метрополитена Гаянэ Асадова.

«Мы получили множество положительных отзывов об этом проекте от москвичей и гостей столицы. Ежедневно каток посещали порядка 150 человек», — отметила Асадова.

Сообщается, что каток будет работать до 10 января включительно. Во вторник, 9 января, в честь его закрытия метрополитен устроил пассажирам праздничное шоу с танцами и акробатическими номерами на льду от артистов Московского цирка и музыкальным концертом от участников проекта «Музыка в метро».

Портал iz.ru писал о том, что бесплатный каток открылся в переходе между станциями МЦК «Площадь Гагарина» и метро «Ленинский проспект» 28 декабря. На ледовой площадке площадью 200 кв. м одновременно смогут кататься около 30 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ледяная горка длиной 100 м открылась у площади Революции в Москве
Бесплатный каток с искусственным льдом открылся в «Останкино» в Москве
Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017