Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии на ЧМ-2018

Главный тренер ФК «Зенит» Роберто Манчини может стать наставником сборной Австралии на время чемпионата мира по футболу в России, сообщили австралийские СМИ.

Как сообщает Australian, контракт Манчини будет предусматривать его работу на посту главного тренера только на период проведения чемпионата. На пост главного тренера австралийской команды претендуют Марсело Бьельса, Луи ван Гал, Луис Фелипе Сколари и Свен-Йоран Эрикссон, сообщает «Газета.ру».

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года после отставки с поста тренера Мирчи Луческу. Соглашение с Манчини рассчитано на три года с возможностью продления на два года.

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