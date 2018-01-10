«Зенит» опроверг слухи об уходе Манчини

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини полностью сконцентрирован на работе в клубе. Заявили в пресс-службе петербургской команды.

«Не стоит всерьез относиться к подобным слухам и сообщениям. У него действующий контракт с «Зенитом», и он полностью сконцентрирован на работе с командой», –– приводит «Сорт-Экспресс» сообщение пресс-службы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 53-летний наставник сине-бело-голубых может покинуть клуб летом ради сборной Италии или Австралии.

При этом сам Манчини не исключил возможность работы в итальянской команде.

«Сначала нужно избрать президента федерации, а потом назначать тренера. Работу в сборной я не буду исключать. Хотя это касается и других специалистов. Сборная важна для всех, когда ты работаешь тренером, ничего нельзя исключать», –– заявил Манчини.