«Фенербахче» готов заплатить €2 млн за капитана «Зенита»

«Фенербахче» заинтересован в услугах итальянского защитника Доменико Кришито, выступающего за «Зенит». Турецкий клуб готов заплатить €2 млн за капитана российской команды.

Руководство «Зенита» отвергло предложение «Фенербахче». «Сине-бело-голубые» рассчитывают выручить от продажи защитника €3 млн. Переговоры между клубами продолжатся на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, «Зенит» рассчитывает в зимнее трансферное окно приобрести 24-летнего защитника «Сан-Паулу» Родригу Кайю. Руководство петербургского клуба готово выложить за игрока €13,5 млн.

Доменико Кришито защищает цвета «Зенита» с 2011 года. В составе петербургского клуба итальянец стал двукратным чемпионом Росси, двукратным обладателем Суперкубка и обладателем Кубка России. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до июня 2018 года.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter