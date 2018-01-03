«Зенит» готов заплатить за бразильского защитника более €13 млн

«Зенит» в зимнее трансферное окно попытается приобрести защитника «Сан-Паулу» Родригу Кайю. Петербургский клуб готов заплатить за трансфер бразильского футболиста €13,5 млн евро.

«Сине-бело-голубые» хотели приобрести защитника летом минувшего года и предлагали «Сан-Паулу» €18 млн при условии, что сумма будет выплачена в рассрочку, пишет газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стоит отметить, что, по оценкам портала transfermarkt.de, рыночная стоимость бразильского защитника составляет €8 млн.

Публикация от Rodrigo Caio (@rodrigocaio_) Окт 6, 2017 at 4:10 PDT

24-летний Родриго Кайю всю карьеру провел в «Сан-Паулу». За основную команду защитник выступает с 2011 году. В 2012 году стал обладателем Южноамериканского кубка. В составе сборной Бразилии защитник завоевал «золото» на Олимпиаде-2016.

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