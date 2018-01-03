Защитник «Локомотива» Пейчинович может перейти в «Сент-Этьен»
Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович может перейти во французский «Сент-Этьен».
Спортивный директор иностранного клуба Доминик Рошто подтвердил, что они планируют усилить защиту и близки к подписанию контракта с игроком, имя которого не называется, пишет Le Progres.
При этом другой источник рассказал изданию, что речь идет о 30-летнем сербе, играющем за границей.
Эксперты называют также имя другого возможного защитника «Сент-Этьена». Это Урош Спаич, который выступает за «Андерлехт».
Контракт Пейчиновича с «Локомотивом» истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей за московский клуб.