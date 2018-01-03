Вратарь сборной РФ по футболу Габулов подписал контракт с «Брюгге»
Голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов перешел из тульского «Арсенала» в «Брюгге», сообщило руководство бельгийской команды.
Как сообщил клуб, соглашение с 34-летним российским голкипером рассчитано на полтора года. Габулов впервые будет выступать за иностранную команду. Ранее вратарь играл за московское «Динамо», «Аланию», ЦСКА, «Анжи» и тульский «Арсенал», сообщает «Спорт Экспресс».
Напомним, 9 декабря Владимир Габулов сыграл 300-й матч в чемпионате российской премьер-лиги (РФПЛ). Габулов стал пятым голкиперов в истории РФПЛ, достигшим этой отметки.
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