Вратарь сборной РФ по футболу Габулов подписал контракт с «Брюгге»

Голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов перешел из тульского «Арсенала» в «Брюгге», сообщило руководство бельгийской команды.

Как сообщил клуб, соглашение с 34-летним российским голкипером рассчитано на полтора года. Габулов впервые будет выступать за иностранную команду. Ранее вратарь играл за московское «Динамо», «Аланию», ЦСКА, «Анжи» и тульский «Арсенал», сообщает «Спорт Экспресс».

Напомним, 9 декабря Владимир Габулов сыграл 300-й матч в чемпионате российской премьер-лиги (РФПЛ). Габулов стал пятым голкиперов в истории РФПЛ, достигшим этой отметки.

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