ЦСКА готов заплатить за Вендела €8 млн

Московский футбольный клуб ЦСКА предложил бразильскому «Флуминенсе» €8 млн за полузащитника Вендела Вале.

Руководство бразильского клуба получило от ЦСКА улучшенное предложение. Ранее московский клуб предлагал за Вендела €6 млн.

На 20-летнего футболиста также претендует португальский «Спортинг». Клуб готов заплатить за трансфер €8,8 млн, передает O Jogo.

Как отмечает издание, сделка между португальским и бразильским клубами до сих пор не состоялась из-за спорной ситуации с правами на игрока, которые принадлежат компании Stellar Group.