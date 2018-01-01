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Хавбек «Манчестер Юнайтед» дисквалифицирован за умышленный удар локтем

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Фото: REUTERS/Andrew Yates
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Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга дисквалифицировали на три матча за умышленный удар локтем хавбека «Саутгемптона» Душана Тадича. Соответствующее решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA).

Таким образом полузащитник пропустит два матче в премьер-лиге — с «Эвертоном» и «Стоук Сити». Еще одну игру «Манчестер Юнайтед» без Янга проведет в рамках Кубка Англии с «Дерби», передает газета «Спорт-экспресс».

«Манчестер Юнайтед» после 21 тура занимает третью строчку в турнирной таблице. Подопечные Жозе Моуринью набрали 44 очка. «Красные дьяволы» отстают от идущего на второй строчке «Челси» на один балл, и на 15 — от лидера чемпионата «Манчестер Сити».

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