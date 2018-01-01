Хавбек «Манчестер Юнайтед» дисквалифицирован за умышленный удар локтем

Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга дисквалифицировали на три матча за умышленный удар локтем хавбека «Саутгемптона» Душана Тадича. Соответствующее решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA).

Таким образом полузащитник пропустит два матче в премьер-лиге — с «Эвертоном» и «Стоук Сити». Еще одну игру «Манчестер Юнайтед» без Янга проведет в рамках Кубка Англии с «Дерби», передает газета «Спорт-экспресс».

«Манчестер Юнайтед» после 21 тура занимает третью строчку в турнирной таблице. Подопечные Жозе Моуринью набрали 44 очка. «Красные дьяволы» отстают от идущего на второй строчке «Челси» на один балл, и на 15 — от лидера чемпионата «Манчестер Сити».

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