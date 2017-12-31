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Необычный трейлер Чемпионата мира по футболу 2018 года появился в сети

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Фото: ТАСС/Киселев Сергей
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Трейлер чемпионата мира по футболу 2018 года в стиле фильма «Безумный Макс» появился в интернете. Его опубликовало издание Bleacher Report в своем Twitter–аккаунте.

Главными героями ролика стали Луис Суарес, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар и другие футболисты из команд, которые примут участие в турнире.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. 

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