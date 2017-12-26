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Футболист «Кайрата» Аршавин пытался уговорить Кержакова играть за казахстанский клуб

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Фото: ТАСС/Денис Вышинский
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Выступающий за алма-атинский клуб «Кайрат» российский футболист Андрей Аршавин уговаривал бывшего партнера по «Зениту» Александра Кержакова перебраться в казахстанский клуб.

Об этом заявил футбольный агент Рустам Раджабов.

«По моей информации, Андрей Аршавин общался с Александром по этому вопросу и не только он, но Саша решил остаться в структуре «Зенита», — цитирует его ТАСС.

14 сентября портал iz.ru писал, «Зенит» заинтересован в услугах футболиста Аршавина. Петербургский клуб готов предложить спортсмену административную должность.

Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год и с 2013 по 2015 год. В составе петербургского клуба футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Весной 2016 года Аршавин подписал контракт с казахстанским «Кайратом» и по итогам года стал пятым футболистом страны.

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