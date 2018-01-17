УЕФА назвал «Зенит» самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
Санкт-петербургский «Зенит» стал самым прибыльным футбольным клубом Европы, следует из публикованного отчета УЕФА за 2016 финансовый год.
«Зенит» получил наибольшую чистую прибыль среди всех клубов — она составила €77 млн. Второе и третье места достались английским «Тоттенхэму» (€44 млн) и «Манчестер Юнайтед» (€34 млн) соответственно.
Московский ЦСКА (€17 млн) расположился на 17-й позиции.
Отмечается, что во многом первому месту «Зенита» поспособствовали трансферы игроков.
Ранее сообщалось, что Российская футбольная премьер-лига заняла шестое место в Европе по уровню зарплат игроков. Согласно отчету УЕФА, средняя зарплатная ведомость клуба РФПЛ составляет €31,3 млн.