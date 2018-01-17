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УЕФА назвал «Зенит» самым прибыльным клубом Европы в 2016 году

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Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов
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Санкт-петербургский «Зенит» стал самым прибыльным футбольным клубом Европы, следует из публикованного отчета УЕФА за 2016 финансовый год.

«Зенит» получил наибольшую чистую прибыль среди всех клубов — она составила €77 млн. Второе и третье места достались английским «Тоттенхэму» (€44 млн) и «Манчестер Юнайтед» (€34 млн) соответственно. 

Московский ЦСКА (€17 млн) расположился на 17-й позиции.

Отмечается, что во многом первому месту «Зенита» поспособствовали трансферы игроков.

Ранее сообщалось, что Российская футбольная премьер-лига заняла шестое место в Европе по уровню зарплат игроков. Согласно отчету УЕФА, средняя зарплатная ведомость клуба РФПЛ составляет €31,3 млн.

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