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РФПЛ заняла шестое место в Европе по уровню зарплат игроков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) занимает шестое место в Европе по уровню зарплат игроков. Об этом говорится в отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает ТАСС.

Первое место занимает чемпионат Англии, где средняя зарплатная ведомость клуба составляет €153,9 млн, второе место — чемпионат Германии (€75,3 млн), третье — испанская лига (€73,5 млн), четвертое — чемпионат Италии (€68,2 млн), пятое — Франции (€51 млн). Российская футбольная премьер-лига — на шестом месте (€31,3 млн).

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