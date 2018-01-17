РФПЛ заняла шестое место в Европе по уровню зарплат игроков

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) занимает шестое место в Европе по уровню зарплат игроков. Об этом говорится в отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает ТАСС.

Первое место занимает чемпионат Англии, где средняя зарплатная ведомость клуба составляет €153,9 млн, второе место — чемпионат Германии (€75,3 млн), третье — испанская лига (€73,5 млн), четвертое — чемпионат Италии (€68,2 млн), пятое — Франции (€51 млн). Российская футбольная премьер-лига — на шестом месте (€31,3 млн).

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