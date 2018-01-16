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Месси заподозрили в сокрытии доходов через благотворительные матчи

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Испанская полиция подозревала футболиста «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в сокрытии доходов через проведение благотворительных матчей. 

По данным полиции, Месси организует несколько таких игр в год и получает за них пожертвования в фонд, но при этом большая часть средств не доходит до фонда, передает ТАСС.

Отмечается, что доход от проведения шести встреч составил $6,9 млн, тогда как в фонд были переведены только $300 тыс. Следователи представили отчет о расследовании в суд, но дело не было возбуждено из-за недостаточного количества улик.

Ранее был назван годовой доход Месси до вычета налогов. 

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