СМИ назвали годовой доход играющего в «Барселоне» Месси

Нападающий аргентинской сборной по футболу Лионель Месси зарабатывает в испанском клубе «Барселона» €104 млн в год до вычета налогов. По данным «РИА Новости», об этом сообщает L'Equipe.

Футболист получает по новому контракту €71 млн в качестве зарплаты и доходов за имиджевые права. Отмечается, что ему полагается бонус в €63,5 млн в случае подписания нового договора и €70 млн, если аргентинец не покинет клуб до окончания соглашения.

€1,9 млн нападающий получит, если сыграет 60% матчей в сезоне и €12 млн, если «Барселона» станет победителем Лиги чемпионов.

После уплаты налогов в Испании чистый доход Месси составит порядка €50 млн.

Ранее сообщалось, что Месси стал одним из самых дорогих футболистов в мире. Стоимость его трансфера обойдется в €202 млн.