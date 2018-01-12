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СМИ назвали годовой доход играющего в «Барселоне» Месси

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Urbanandsport
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Нападающий аргентинской сборной по футболу Лионель Месси зарабатывает в испанском клубе «Барселона» €104 млн в год до вычета налогов. По данным «РИА Новости», об этом сообщает L'Equipe.

Футболист получает по новому контракту €71 млн в качестве зарплаты и доходов за имиджевые права. Отмечается, что ему полагается бонус в €63,5 млн в случае подписания нового договора и €70 млн, если аргентинец не покинет клуб до окончания соглашения.

€1,9 млн нападающий получит, если сыграет 60% матчей в сезоне и €12 млн, если «Барселона» станет победителем Лиги чемпионов.

После уплаты налогов в Испании чистый доход Месси составит порядка €50 млн.

Ранее сообщалось, что Месси стал одним из самых дорогих футболистов в мире. Стоимость его трансфера обойдется в €202 млн. 

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