Названо имя самого дорогого футболиста в мире

Бразильский нападающий Неймар назван самым дорогим футболистом в мире. Стоимость его трансфера оценивается в €213 млн. Об этом сообщает Football Observatory.

Трансфер Неймар из «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен» в августе 2017 обошелся в €222 млн. В том же клубе играет 19-летний Килиан Мбаппе, который занял четвертую строчку рейтинга со стоимостью трансфера в €192,5 млн.

Вторую позицию занимает аргентинец Лионель Месси, трансфер которого обойдется в €202 млн. Третье место досталось форварду «Тоттенхема» Харри Кейну со стоимостью трансфера в €194,7 млн. На пятом оказался Паоло Дибала из итальянского «Ювентуса» с трансфером в €174,6 млн, сообщает телеканал «360».

Неожиданно низкую позицию занял обладатель «Золотого мяча» им победитель Чемпионата Европы 32-летний Криштиану Роналду — он оказался на 49-м месте со стоимостью трансфера в €80,4 млн. В качестве возможной причины 49-го места в топ-50 специалисты назвали невысокую результативность футболиста в этом сезоне.

При расчете трансферной стоимости учитывался возраст, амплуа, продолжительность действующего контракта с клубом, игровые показатели, роль в сборной.