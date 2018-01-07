Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток

Ледяная скульптура футболиста сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, установленная в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи», стала поводом для шуток.

На скульптуру обратили внимание многие мировые СМИ и пользователи соцсетей. В частности, британский таблоид The Sun заметил сходство московской скульптуры со статуей, установленной в аэропорту Мадейры, передает «РИА Новости».

Ледяная скульптура Криштиану в Москве!



Похож? 👀 pic.twitter.com/RrUkqDq16R — Реальный Футбол (@real_f00tba11) January 5, 2018

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что ни одна из статуй португальского футболиста не похожа на него. Многие отметили, что не хотели бы, чтобы ледяная скульптура пришла к ним в сон.

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