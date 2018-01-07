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Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток

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Фото: Global Look Press/Mutsu Kawamori
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Ледяная скульптура футболиста сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, установленная в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи», стала поводом для шуток.

На скульптуру обратили внимание многие мировые СМИ и пользователи соцсетей. В частности, британский таблоид The Sun заметил сходство московской скульптуры со статуей, установленной в аэропорту Мадейры, передает «РИА Новости».

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что ни одна из статуй португальского футболиста не похожа на него. Многие отметили, что не хотели бы, чтобы ледяная скульптура пришла к ним в сон.

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