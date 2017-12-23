Роналду высмеяли за нелепый промах в матче против «Барселоны»

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не попал по мячу, который проскользнул у него между ног, из выгодной позиции в матче против «Барселоны» в чемпионате Испании.

Эпизод произошел в первом тайме при счете 0:0. Во втором тайме каталонский клуб забил три гола. После этого 32-летний футболист немедленно подвергся насмешкам в социальных сетях, сообщает телеканал «Звезда».

«Как он умудрился, лол». «Всё, теперь он сгубил свою репутацию». «Черт побери, ахаха, как же это забавно».

Стоит отметить, что за умышленную игру рукой в своей штрафной с поля во втором тайме был удален защитник мадридцев Даниэль Карвахаль. Таким образом, «Барселона» продолжила лидировать в турнирной таблице, увеличив отрыв от «Реала» до 14 очков.

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