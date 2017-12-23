«Барселона» в гостях разгромила «Реал» в чемпионате Испании по футболу

Мадридский «Реал» крупно проиграл «Барселоне» в 17-м туре чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы на свой счет записали Луис Суарес (54-я минута), Лионель Месси — с пенальти (60) и Алеиш Видаль (90).

Стоит отметить, что за умышленную игру рукой в своей штрафной с поля во втором тайме был удален защитник мадридцев Даниэль Карвахаль.

Таким образом, «Барселона» продолжила лидировать в турнирной таблице, увеличив отрыв от «Реала» до 14 очков.

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