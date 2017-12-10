Криштиану Роналду грозит штраф в размере €30 млн из-за неуплаты налогов

Форварду мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду грозит штраф в размере €30 млн. Дело об уклонении от уплаты налогов будет рассмотрено 22 декабря.

Если будет доказана вина футболиста, то ему придется выплатить штраф не менее €30 млн, а также начисленные проценты, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным испанской прокуратуры, Криштиану Роналду использовал свою компанию, созданную в 2010 году, для уклонения от уплаты налогов. Футболисту предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму около €15 млн.

Согласно законодательству Испании, звездному футболисту может грозить тюремный срок до пяти лет. Футболист отрицает все обвинения, заявляя о невиновности.

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