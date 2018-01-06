Прямой эфир

Бразильского футболиста «Ливерпуля» Фирмино обвинили в расизме

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт обвинил в расистских высказываниях нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Как сообщает RT, инцидент произошел в матче 1/32 финала Кубка Англии. Холгейт утверждает, что бразилец оскорбил его в конце первого тайма после проигранного единоборства, в результате которого Фирмино влетел в рекламный щит.

Холгейт сообщил о случившемся главному арбитру матча, который не стал наказывать бразильца по ходу встречи, но указал этот эпизод в рапорте. Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс попросил расследовать данный эпизод. 

Ранее нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна обвинили в расизме после публикации фотографии, на которой футболист выступает в образе темнокожего игрока НБА.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболисты «Ливерпуля» переиграли «Эвертон» в Кубке Англии
Форварда «Ливерпуля» Салаха признали лучшим футболистом Африки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017