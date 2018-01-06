Бразильского футболиста «Ливерпуля» Фирмино обвинили в расизме

Защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт обвинил в расистских высказываниях нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Как сообщает RT, инцидент произошел в матче 1/32 финала Кубка Англии. Холгейт утверждает, что бразилец оскорбил его в конце первого тайма после проигранного единоборства, в результате которого Фирмино влетел в рекламный щит.

Холгейт сообщил о случившемся главному арбитру матча, который не стал наказывать бразильца по ходу встречи, но указал этот эпизод в рапорте. Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс попросил расследовать данный эпизод.

Ранее нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна обвинили в расизме после публикации фотографии, на которой футболист выступает в образе темнокожего игрока НБА.

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