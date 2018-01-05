Форварда «Ливерпуля» Салаха признали лучшим футболистом Африки

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах назван лучшим футболистом Африки 2017 года.

Как сообщает RT, кандидатура Салаха получила 625 голосов.

Второе место занял партнер египтянина по «Ливерпулю» сенегалец Садио Мане (507 голосов). Третье — форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг (311 голосов).

Ранее нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг 100 лучших футболистов 2017 года по версии британского издания The Guardian.

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