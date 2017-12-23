Прямой эфир

«Арсенал» и «Ливерпуль» поделили очки в матче чемпионата Англии

0
Фото: REUTERS/John Sibley
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Арсенал» в 19-м туре чемпионата Англии на своем поле принимал «Ливерпуль». Встреча завершилась боевой ничьей — 3:3.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте — отличился Филиппе Коутиньо. На 52-й минуте «Ливерпуль» удвоил свое преимущество. Голом отметился нападающий сборной Египта Мохамед Салах.

Футболисты «Арсенала» не бросили играть и в следующие 6 минут сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. В ворота «Ливерпуля» забивали Алексис Санчес, Гранит Джака и Месут Озил.

Окончательный счет был установлен на 71-й минуте после точного удара Роберто Фирмино.

После 19 туров «Ливерпуль» и «Арсенал» занимают 4 и 5 места в чемпионате Англии соответственно — мерсисайдцы набрали 35 очков, канониры — 34 очка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболисты «Зенита» Шатов и Дзюба могут перейти в ЦСКА
Промес гарантировал «Спартаку» третье место по итогам года
Красно-белые разгромили ЦСКА в московском дерби

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017