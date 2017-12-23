«Арсенал» и «Ливерпуль» поделили очки в матче чемпионата Англии

«Арсенал» в 19-м туре чемпионата Англии на своем поле принимал «Ливерпуль». Встреча завершилась боевой ничьей — 3:3.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте — отличился Филиппе Коутиньо. На 52-й минуте «Ливерпуль» удвоил свое преимущество. Голом отметился нападающий сборной Египта Мохамед Салах.

Футболисты «Арсенала» не бросили играть и в следующие 6 минут сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. В ворота «Ливерпуля» забивали Алексис Санчес, Гранит Джака и Месут Озил.

Окончательный счет был установлен на 71-й минуте после точного удара Роберто Фирмино.

После 19 туров «Ливерпуль» и «Арсенал» занимают 4 и 5 места в чемпионате Англии соответственно — мерсисайдцы набрали 35 очков, канониры — 34 очка.