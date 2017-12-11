Промес гарантировал «Спартаку» третье место по итогам года

После самого крупного поражения в своей истории - 0:7 от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов - «Спартак» реабилитировался перед болельщиками в заключительном матче 2017 года. В воскресенье на стадионе «Открытие Арена» красно-белые со счетом 0:3 одержали разгромную победу над своим злейшим врагом - ЦСКА. Героем встречи стал нападающий сборной Голландии Куинси Промес, забивший два гола. Третий мяч - на счету вышедшего на замену хорватского полузащитника Марио Пашалича. Вне зависимости от результатов матчей «Ахмат» - «Зенит» и «Тосно» - «Локомотив» действующие чемпионы гарантировали себе третье место по итогам 20 туров РФПЛ. ЦСКА заканчивает год на пятой строке турнирной таблицы. Чемпионат России возобновится в марте 2018 года.

— Отличная игра — напряжение было невероятное, особенно в первом тайме, — поделился с «Известиями» заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, присутствовавший на дерби. — Решающим эпизодом стал втрой гол Промеса, после которого армейцы уже не смогли прийти в себя. Красно-белые были обязаны реабилитироваться после разгрома от «Ливерпуля» и им это удалось. Я переживаю и за «Спартак», и за ЦСКА, но в этот раз хотелось, чтобы красно-белые выиграли после такого удара в Лиге чемпионов. В понедельник предстоит очень важная игра в Грозном между «Ахматом» и «Зенитом», которая во многом определит расстановку сил перед перерывом. Но очевидно, что «Спартак» вернулся в борьбу за медали. При этом превосходство «Локомотива» над ближайшими преследователями - шесть очков - очень серьезный задел, поэтому именно «железнодорожники» сейчас фавориты в борьбе за чемпионство.

Для обоих коллективов вторая половина 2017 года сложилась крайне неоднозначно. И «Спартак», и ЦСКА выступали на два фронта, отметившись в групповом этапе Лиги чемпионов. Для ЦСКА континентальное соревнования оказалось самым успешным за последние шесть лет. Подопечные Виктора Гончаренко смогли уверенно пройти два квалификационных раунда и попасть в топ-32 сильнейших, что позволило клубу значительно пополнить бюджет, уже несколько лет находящийся в жестком режиме экономии (за последние годы ЦСКА не приобрел ни одного нового футболиста, приглашая игроков либо в аренду, либо в качестве свободных агентов). На групповом этапе армейцы одержали три победы, однако уступили дорогу в плей-офф швейцарскому «Базелю».

«Спартак» заслужил овации домашней ничьей с «Ливерпулем» (1:1) и разгромом «Севильи» (5:1). Это могло бы позволить красно-белым побороться за выход в плей-офф, но далее последовали ничьи с аутсайдером группы словенским «Марибором» (1:1, 1:1). А выездное поражение от «Ливерпуля» (0:7) испортило всё впечатление от долгожданного возвращения «Спартака» в Лигу чемпионов.

Тем не менее, оба коллектива весной 2018 года продолжат выступать в Лиге Европы. Перед зимним отпуском «Спартак» и ЦСКА сошлись в принципиальном матче. Посмотреть на свои любимые команды собралось 44 тыс. зрителей, ставшие непосредственными участниками матча. Когда в конце первого тайма фанаты «Спартака» зажгли пиротехнику за воротами Игоря Акинфеева, главный арбитр встречи Алексей Николаев на две минуты остановл игру, чтобы дым над полем рассеялся. Во второй половине встречи игра была прервана на пять минут уже из-за поведения болельщиков ЦСКА, которые также зажгли множество файеров.

— Заседание КДК РФС состоится в среду —- и там будут рассмотрены все эти эпизоды, — сообщил «Известиям» председатель КДК РФС Артур Григорьянц. — Пока нет смысла говорить о том, что указано в рапортах инспектора и делегата матча, и давать оценки возможным санкциям. Все будет детально рассмотрено в середине недели.

Помимо файер-шоу игра запомнилась тремя забитыми мячами. Уже на 10-й минуте счет открыл Квинси Промес. До перерыва красно-белые создали еще два стопроцентных момента, но от катастрофы армейцев спас Игорь Акинфеев, справившийся со сложными ударами Александра Самедова, Луиса Адриано и Куинси Промеса.

Второй тайм прошел при значительном территориальном преимуществе ЦСКА, который контролировал мяч и много раз подходил к воротам Александра Селихова. Но оборона «Спартака» так и не дала сопернику создать почти ни одного момента. Лишь удар Понтуса Вернблума на 59-й минуте представлял опасность, но мяч прошел выше «девятки». А через минуту неудачный пас армейцев в центре поля привел к быстрой атаке красно-белых, в конце которой Куинси Промес забил свой второй гол. Уже в компенсированное время третий мяч в ворота ЦСКА отправил Марио Пашалич, воспользовавшийся отличной передачей Зе Луиша.

— Надо отметить Карреру, который снова правильно отреагировал на неудачу, должным образом настроил игроков и выбрал правильную тактику, — сказал «Известиям» ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд. — Теперь команде остается перестать избегать таких провалов, как в Ливерпуле, более стабильно давать результат и не выходить спустя рукава на поле в отдельных матчах. В этом случае весной они станут главными претендентами на золото.

После победы над ЦСКА подопечные Массимо Карреры поднялись на второе место и теперь опережают «Зенит» на одно очко и отстают на пять баллов от «Локомотива». «Локо» и «Зенит» при этом имеют еще по матчу в запасе.

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