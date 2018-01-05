Прямой эфир
Сюжет:

Месси бесплатно покинет «Барселону» в случае отделения Каталонии

0
Фото: REUTERS/Sergio Perez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть «Барселону» без выплаты отступных, если Каталония отделится от Испании. Необычный пункт включен в новый контракт форварда с каталонским клубом.

Как писал портал iz.ru, Месси продлил контракт с «Барселоной» в ноябре 2017 года. Соглашение действует до конца сезона-2020/21. Сумма отступных составляет €700 млн.

Новый контракт содержит пункт, согласно которому Месси сможет покинуть клуб без выплаты отступных. Аргентинец получит такую возможность, если Каталония отделится от Испании, а «Барселона» не будет выступать в одном из ведущих чемпионатов Европы — Англии, Германии, Италии, Франции или Испании, пишет газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса жителей региона, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. Мадрид отказался признавать результаты референдума и ввел в регионе прямое управление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Месси стал лучшим футболистом года по версии The Guardian
Сын Криштиану Роналду назвал Месси своим кумиром

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017