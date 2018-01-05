Месси бесплатно покинет «Барселону» в случае отделения Каталонии

Аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть «Барселону» без выплаты отступных, если Каталония отделится от Испании. Необычный пункт включен в новый контракт форварда с каталонским клубом.

Как писал портал iz.ru, Месси продлил контракт с «Барселоной» в ноябре 2017 года. Соглашение действует до конца сезона-2020/21. Сумма отступных составляет €700 млн.

Новый контракт содержит пункт, согласно которому Месси сможет покинуть клуб без выплаты отступных. Аргентинец получит такую возможность, если Каталония отделится от Испании, а «Барселона» не будет выступать в одном из ведущих чемпионатов Европы — Англии, Германии, Италии, Франции или Испании, пишет газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса жителей региона, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. Мадрид отказался признавать результаты референдума и ввел в регионе прямое управление.