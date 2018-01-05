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Месси может покинуть «Барсу» в случае отделения Каталонии

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Футболист Лионель Месси может бесплатно покинуть «Барсу» в случае отделения Каталонии.

Необычный пункт включен в новый контракт форварда с каталонским клубом. Соглашение было подписано в ноябре 2017 и будет действовать до 2021 года. Сумма отступных за аргентинца составляет 700 €млн.

СМИ узнали: Месси может уйти из команды и без компенсации. Нападающий сможет так сделать, если Каталония отделится от Испании. «Барселона» не будет выступать в одном из ведущих чемпионатов Европы.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. 90,18% участников высказались за отделение региона от Испании.

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