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Месси отдал голевой пас в одной бутсе

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче против мадридского «Реала» отметился голом и результативной передачей, причем голевой пас аргентинец отдал, находясь в одной бутсе.

Эпизод произошел в концовке встречи — Месси обыграл на фланге защитника «Реала» и в борьбе потерял бутсу. Аргентинец продолжил атаку и прострел в штрафную площадь. Передачу замкнул его партнер Алейш Видаль, передает телеканал «360».

«Эль-Класико» прошло в субботу, 23 декабря. Победу в принципиальном матче одержала «Барселона», встреча завершилась со счетом 0:3. Голами отметились Луис Суарес, Лионель Месси и Алейш Видаль.

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