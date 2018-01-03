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Еврокомиссия отказалась комментировать результаты выборов в Каталонии

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Фото: commons.wikimedia.org/JLogan
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Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева отказалась комментировать результаты парламентских выборов, проведенных в Каталонии.

«Наша позиция по Каталонии хорошо известна. У нас нет комментариев по результатам региональных выборов», — приводит ТАСС слова представителя ЕК.

Как сообщал портал iz.ru, 21 декабря в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы. Несмотря на то, что победу на выборах одержала центристская партия «Граждане», отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам («Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства») удалось получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.

Предыдущий состав каталонского парламента был распущен по решению председателя правительства Испании Мариано Рахоя после того, как депутаты-сепаратисты, обладавшие в нем абсолютным большинством, объявили о независимости Каталонии, опираясь на результаты референдума 1 октября 2017 года. Однако с точки зрения конституции данный референдум был признан незаконным.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон был отстранен от занимаемой должности, а парламент автономии распущен. Некоторые из бывших членов женералитета бежали или заключены под стражу. Им грозит до 30 лет тюрьмы.

Подробная хронология событий, связанных с ситуацией, доступна в сюжете портала iz.ru.

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