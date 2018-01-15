Месси побил рекорд Герда Мюллера по голам за один клуб

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд экс-игрока мюнхенской «Баварии» Герда Мюллера по числу мячей в одном из чемпионатов «большой пятерки», сообщает «Спорт-Экспресс».

14 января нападающий в матче 19-го тура чемпионата Испании забил гол в ворота «Реал Сосьедад» ударом со штрафного. Этот мяч стал для Месси 366-м в 401 игре за «Барселону» в турнире.

На счету Мюллера, который выступал за немецкий клуб с 1964 по 1979 год, 365 голов в 427 матчах чемпионата Германии.

12 января Месси вошел в десятку лучших бомбардиров Кубка Испании.