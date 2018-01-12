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Месси вошел в десятку лучших бомбардиров Кубка Испании

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в первом тайме матча с «Сельтой» в 1/8 финала Кубка Испании, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист достиг отметки в 46 забитых мячей в турнире, что позволило ему войти в десятку лучших бомбардиров за всю историю турнира.

Первое место в данном рейтинге занимает нападающий Тельмо Сарра. Он забил 81 гол с 1939 по 1957 год.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Месси стал одним из самых дорогих футболистов в мире. Стоимость его трансфера обойдется в €202 млн. 

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