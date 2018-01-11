Глава Калужской области предложил запретить футбольных фанатов

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил о необходимости запретить футбольное фанатское движение в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы региона, фанатское движение в том виде, в котором сейчас существует, просто неприемлемо.

«Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, — недостойное явление. Будь моя воля, я бы его запретил. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать», –– отмечает Артамонов.

При этом он отметил, что в хоккее такого нет и там «всё более цивилизованно».

«В Калужской области тоже любят футбол, а так как ФК «Калуга» играет во второй лиге, матчи проходят спокойно», –– добавил глава региона.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России предупредил о возможном нападении медведей на британских болельщиков.