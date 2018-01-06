В МВД опровергли сообщения о драке фанатов с журналистами в столичном баре

Столичные правоохранители опровергли информацию, поступившую в СМИ, о драке между журналистами и футбольными фанатами клуба «Спартак» в столичном баре «Все твои друзья».

«Никаких противоправных действий на момент прибытия полиции не было зафиксировано. Никто со стороны посетителей и администрации с заявлениями в полицию не обращался», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Между тем один из пострадавших рассказал порталу iz.ru о двух драках. «Первую дракой назвать сложно — пьяный толкнул моего друга, а на вопрос «Это нормально?» ударил в лицо его и сразу же меня. Когда мы ждали скорую на улице, произошла вторая драка. Пятеро преследовали одного, догнали на Тверской и избили. Этот момент я снимал на телефон», — заявил журналист. Он добавил, что «подавал заявление, сегодня из полиции звонили уже».