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В МВД опровергли сообщения о драке фанатов с журналистами в столичном баре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Столичные правоохранители опровергли информацию, поступившую в СМИ, о драке между журналистами и футбольными фанатами клуба «Спартак» в столичном баре «Все твои друзья».

«Никаких противоправных действий на момент прибытия полиции не было зафиксировано. Никто со стороны посетителей и администрации с заявлениями в полицию не обращался», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Между тем один из пострадавших рассказал порталу iz.ru о двух драках. «Первую дракой назвать сложно — пьяный толкнул моего друга, а на вопрос «Это нормально?» ударил в лицо его и сразу же меня. Когда мы ждали скорую на улице, произошла вторая драка. Пятеро преследовали одного, догнали на Тверской и избили. Этот момент я снимал на телефон», — заявил журналист. Он добавил, что «подавал заявление, сегодня из полиции звонили уже». 

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