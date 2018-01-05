Федерация IFJ осудила выдворение из Латвии российских журналистов

Международная федерация журналистов (International Federation of Journalists) осудила выдворение из Латвии российских журналистов телеканала «ТВ Центр» и ВГТРК Анатолия и Ольгу Курлаевых. Об этом сообщил заявил РИА «Новости» глава департамента IFJ по правам человека и вопросам безопасности Эрнест Сагага.

«Мы осуждаем беспричинное выдворение журналистов, поскольку рассматриваем это как отказ в доступе к информации. Мы не видим причины, по которой журналисты были изгнаны из страны, когда они просто делали свою работу», — сказал представитель организации.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, призвала организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отреагировать на ситуацию. По ее словам, депортация журналистов-супругов произошла основании абсурдных обвинений в якобы имеющейся угрозе национальной безопасности Латвии. Позже представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с выдворением репортеров. Генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что обеспокоен решением властей Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.

Как сообщал портал iz.ru, власти Латвии депортировали российских журналистов 4 января в связи с «угрозой национальной безопасности». Журналистам дали 24 часа, чтобы покинуть территорию Латвии.