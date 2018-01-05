МИД РФ призвал ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов из Латвии

Москва как полноправный член ОБСЕ ожидает от этой организации конкретных шагов в связи с высылкой из Латвии российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ходе своего недавнего визита в Москву господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах - путь, ведущий к опустошению информационной среды», – приводится слова дипломата на сайте ведомства.

При этом Захарова отметила, что, если со стороны ОБСЕ не последует оперативной и четкой реакции, Москва вынуждена будет принять ответные меры.

В свою очередь представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с выдворением журналистов из Латвии.

«Я призываю власти пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности», – говорится в письме, которое Дезир направил в Ригу.

Он напомнил, что страны-члены ОБСЕ, среди которых Латвия, взяли на себя обязательство способствовать работе и аккредитации журналистов из государств-участников этой организации.

Как сообщал портал iz.ru, власти Латвии приняли решение о выдворении из страны журналистов телеканала «ТВ Центр» и ВГТРК Анатолия и Ольгу Курлаевых.